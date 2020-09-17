Фото: администрация Уфы В Уфе представлен проект благоустройства лесопарка Баланово Фото: администрация Уфы

В Уфе состоялись общественные слушания по проекту благоустройства лесопарковой зоны «Баланово» в Деме. Это одно из излюбленных мест прогулок для жителей микрорайона и многие массовые спортивные и экологические мероприятия проводятся именно в Баланово.

Лесопарк планируется превратить в комфортное и функциональное пространство. Дизайнер проекта Елена Харичева предлагает организовать в парке условные, если обозначить иными определениями, «гостиную», «столовую», «библиотеку», «кабинет», «спальню» и «детскую». Будут здесь также теннисный корт и бассейн. Неизменным, по замыслу проектировщика, должно остаться «сердце» парка — природное озеро. В результате в отдаленном от центра поселке появится современная зона отдыха.

По мнению жителей Демы, главное в проекте — сохранить зону активного отдыха в парке. Баланово давно облюбовали лыжники, легкоатлеты, велосипедисты, экологи — все они уже внесли свою лепту и поспособствовали высадке новых зеленых насаждений, составляющих сегодня фактически дендропарк. Демцам также понравилась идея обустройства игровых зон и создания бассейна.