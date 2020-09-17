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17 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе отопительный сезон стартовал досрочно

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе отопительный сезон стартовал досрочно Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе тепло потребителям начнет поступать согласно заявкам. Постановление о досрочном начале отопительного сезона 17 сентября подписал мэр столицы Башкирии Ульфат Мустафин.

«В постановлении поручено руководителям предприятий-поставщиков тепловой энергии приступить к подаче тепла потребителям в соответствии с их заявками», — говорится в документе.

Контролировать процесс подачи тепла уфимцам будут главы районов города.

Ранее сообщалось о том, что с 15 сентября тепло в Уфе начали подавать в школы, детсады и другие социальные учреждения.

ИА «Башинформ»
Теги: отопительный сезон
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