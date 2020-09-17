В Уфе отопительный сезон стартовал досрочно
В Уфе отопительный сезон стартовал досрочно Фото: ИА «Башинформ»
В Уфе тепло потребителям начнет поступать согласно заявкам. Постановление о досрочном начале отопительного сезона 17 сентября подписал мэр столицы Башкирии Ульфат Мустафин.
«В постановлении поручено руководителям предприятий-поставщиков тепловой энергии приступить к подаче тепла потребителям в соответствии с их заявками», — говорится в документе.
Контролировать процесс подачи тепла уфимцам будут главы районов города.
Ранее сообщалось о том, что с 15 сентября тепло в Уфе начали подавать в школы, детсады и другие социальные учреждения.