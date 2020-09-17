В Башкирии будут разработаны четкие правила градостроительства - Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал разработать четкие и понятные правила градостроительства в республике.

«В них должно быть чётко определено, что можно, что нет. Чтобы больше никогда не было случаев, когда в 10 метрах от дома во дворе начинает расти 34-этажный небоскреб», — сказал Радий Хабиров в интервью радио «Бизнес ФМ Уфа».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что 16 сентября глава Башкирии лично приехал к стройке около дома на улице Ш. Руставели, 5, и остановил возведение многоэтажки.

«Слишком компактная застройка дворов в Уфе недопустима, она не только нарушает права жителей на инсоляцию и другие санитарные показатели, но и уродует эстетику города», — заявил на встрече с жителями и строителями руководитель региона.