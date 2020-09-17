Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.03

EUR 88.95

20 сентября Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии будут разработаны четкие правила градостроительства - Радий Хабиров

ПОЛИТИКА

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал разработать четкие и понятные правила градостроительства в республике.

«В них должно быть чётко определено, что можно, что нет. Чтобы больше никогда не было случаев, когда в 10 метрах от дома во дворе начинает расти 34-этажный небоскреб», — сказал Радий Хабиров в интервью радио «Бизнес ФМ Уфа».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что 16 сентября глава Башкирии лично приехал к стройке около дома на улице Ш. Руставели, 5, и остановил возведение многоэтажки.

«Слишком компактная застройка дворов в Уфе недопустима, она не только нарушает права жителей на инсоляцию и другие санитарные показатели, но и уродует эстетику города», — заявил на встрече с жителями и строителями руководитель региона.

ИА «Башинформ»
Теги: градостроительство
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Из-за увеличения прибывающих граждан Киргизии ограничено передвижение в 7 районах Башкирии
Из-за резкого увеличения прибывающих в Башкирию граждан Киргизии ограничено передвижение в 7 районах республики. На территорию региона продолжают прибы
В Уфе хотят снести гостиницу Lido на территории Олимпик-парка
В Уфе хотят снести гостиницу Lido на территории Олимпик-парка. Возбуждено исполнительное производство о принудительном сносе здания. Как сообщил бизнес
В Башкирию должны были прибыть более 3,5 тысячи киргизов - ГК ЧС
В Башкирию с 16 сентября начали прибывать колонны автобусов с гражданами Кыргызстана, сообщил «Башинформу» председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным си
В Башкирии от коронавируса умерли две женщины: 49 и 66 лет
В Башкирии две женщины 49 и 66 лет скончались от подтвержденного у них COVID-19, сообщает региональный Минздрав. У 49-летней уфимки, помимо подтвержд
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть