Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ Активисты ОНФ в Башкирии просят власти региона спасти озеро Аслыкуль Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Активисты Общероссийского народного фронта в Башкортостане совместно с жителями Давлекановского, Белебеевского и Буздякского районов обратились к руководству региона с просьбой вынести проблему обмеления самого большого озера республики Аслыкуль на обсуждение на площадке рабочей группы при главе республики по вопросам экологической безопасности и сохранению природного наследия. Они также просят разработать программу реабилитации уникального водного объекта.

Стремительное обмеление озера наблюдается уже около десяти лет. В последние годы этот процесс заметно ускорился и за семь лет уровень упал на 83 см. Мониторинг качества воды Аслыкуля, проведенный экспертами регионального министерства экологии и природопользования, показал, что вода в озере перешла из второго класса («слабо загрязненная») в третий класс — «загрязненная».

Озеро не имеет естественных стоков и подпитывается многочисленными родниками и рекой Шарлама, которая берет начало на одноименном водопаде.

«На сегодняшний день часть родников заилилась, кроме того, до Аслыкуля перестали доходить воды Шарламы. Озеро стремительно зарастает камышом, тем самым ускоряя процесс заболачивания и существенно влияя на экосистему. Одной из причин называют также осушение болота Берказан-Камыш с целью добычи торфа с 1974 по 1984 годы», — рассказал модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Башкортостане Мурад Шафиков.

«Когда в ООН было принято решение провести в России работы по восстановлению болота, ученые предложили Берказан-Камыш. Это крупнейшее болото степной и лесостепной зон России, лежащее на перелетном пути птиц, направляющихся в Печорский угольный бассейн. Приложенные усилия, безусловно, помогут возродить болото, но вопрос обмеления Аслыкуля остается открытым. И если мы хотим спасти озеро, то нужно принимать меры на государственном уровне», — отметил Шафиков.

«В 2010 году дамба на пруду в связи с паводком пришла в аварийное состояние. По предписанию МЧС мы провели ремонтно-профилактические работы и снизили уровень пруда на два метра. С этого момента озеро начало заметно мелеть. Вполне возможно, что частично проблему обмеления можно снять, восстановив уровень дамбы», — сказал Рахматуллин

Он напомнил, что 2017 год в Башкирии прошел под эгидой Года экологии. Главным его достижением ученые считают восстановление осушенного болота Берказан-Камыш, которое является частью природного парка Аслыкуль, составляя единый природный комплекс с одноименным озером. Финансы на реализацию проекта были выделены Организацией объединенных наций.По словам бывшего главы Алгинского сельсовета Давлекановского района Флорида Рахматуллина, обмеление может быть связано со снижением водосброса дамбы пруда деревни Алга.По мнению экспертов ОНФ, необходимо провести научно обоснованный анализ последствий и рисков принятия тех или иных решений, касающихся экологического состояния озера Аслыкуль. Данный вопрос по инициативе экспертов Народного фронта планируется обсудить на заседании Общественного совета при Минэкологии региона.