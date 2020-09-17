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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии депутаты запретили продавать подросткам газовые зажигалки

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии депутаты запретили продавать подросткам газовые зажигалки Фото: Олег Яровиков

Сегодня депутаты Госсобрания Башкортостана на первом пленарном заседании осенней сессии в третьем чтении приняли закон, запрещающий продажу несовершеннолетним сжиженного углеводородного газа в любых емкостях, включая газовые зажигалки,

«Закон разрабатывался в целях борьбы с таким опасным явлением, как сниффинг. От этой формы токсикомании с вдыханием газа за последние два года в России погибли 360 детей в возрасте от 12 до 15 лет. Вдыхая газ, подростки добиваются кратковременной эйфории вследствие кислородного голодания мозга. Но в результате гибнут нервные клетки, ухудшаются умственные способности. В тяжелых случаях наступает летальный исход. Свободная продажа сжиженного газа способствует распространению сниффинга, поэтому мы вводим ограничения», — прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев
Во время осенней сессии депутаты также внесут изменения в Кодекс об административных правонарушениях, установив ответственность за продажу сжиженного газа детям, добавили в пресс-службе парламента.

Азат Гиззатуллин
Теги: Госсобрание Башкирии
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