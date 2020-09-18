В Уфе пройдет автопробег в поддержку тяжело больной двухлетней девочки

Фото: Олег Яровиков



Фото: Олег Яровиков

19 сентября на парковке у Конгресс-холла «Торатау» пройдет автопробег в поддержку тяжело больной девочки.

Амире Мустафиной, которой исполнилось два года, был поставлен диагноз — спинальная мышечная атрофия 2-го типа. Сейчас семья собирает средства на препарат «Золгенсма», который стоит стоит 160 млн рублей. Один его укол способен излечить болезнь маленькой Амиры.

Благотворительный пробег # СпасиАмиреЖизнь состоится на парковке у Конгресс-холла «Торатау» (ул. Заки Валиди. дом 2) в 15:00 часов.

Вы тоже можете внести свою лепту в сборе средств, отправив SMS на короткий номер 3434 с текстом «Амира 300», где 300 — это сумма пожертвования. Подробности можно узнать в группе ВКонтакте и на странице в Инстаграм «Smailik Amira».

Спинальная мышечная атрофия — заболевание, поражающее участок нервной системы, контролирующий движение мышц. Симптомы СМА 2 типа появляются в промежуток между 6 месяцами и 1,5 годами жизни.