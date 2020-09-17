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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Андрей Назаров: Башкирский язык - гораздо мелодичнее и приятнее, чем английский

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Андрей Назаров: Башкирский язык - гораздо мелодичнее и приятнее, чем английский Фото: Олег Яровиков

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров сегодня, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что башкирский язык он считает для себя родным. Сегодня свое выступление перед депутатами Госсобрания он начал на башкирском языке.

«Хотя я не знаю башкирский язык в совершенстве, но для меня это родной язык. Я впитал его с молоком матери. Так получилось, что первый мой язык – не русский. И на русском я начал говорить довольно поздно. Потом я сознательно изучал башкирский язык. Это и приятно, и важно, и нужно. Правда, за 12 лет в Москве всё это немного подзабылось. Сейчас я начинаю вновь практиковаться. Могу сказать, что башкирский язык – гораздо мелодичнее и приятнее, чем английский», — сказал Андрей Назаров.

Азат Гиззатуллин
Теги: Андрей Назаров, правительство РБ
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