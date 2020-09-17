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В 2020 году в Башкирии малыши чаще рождались по субботам и в июне

ОБЩЕСТВО

В Башкирии за 8 месяцев 2020 года на свет появились около 24 тысяч младенцев. Такие данные предоставили агентству «Башинформ» в республиканском филиале Фонда социального страхования. Чаще всего малыши рождались по субботам (3918 детей). Понедельники девочки и мальчики невзлюбили (2462).

«Не понравился малышам и холодный февраль – в этом месяце их родилось всего 2907, другое дело июнь — всего появилось на свет 3303 новорожденных», — сообщили в пресс-службе регионального ФСС.

Чаще всего в текущем году рожают женщины в возрасте 34-35 лет. Как правило, это вторые и третьи дети в семье. Средний рост и вес малышей остаются неизменными — 51,89 см и 3,33 кг. За указанный период родилось 3 тройни и 257 двоен.

В фонде также отметили незначительный рост количества беременных женщин в последние три месяца.

ИА «Башинформ»
Теги: демография, новорожденные, ФСС, материнство
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