В 2020 году в Башкирии малыши чаще рождались по субботам и в июне

В Башкирии за 8 месяцев 2020 года на свет появились около 24 тысяч младенцев. Такие данные предоставили агентству «Башинформ» в республиканском филиале Фонда социального страхования. Чаще всего малыши рождались по субботам (3918 детей). Понедельники девочки и мальчики невзлюбили (2462).

«Не понравился малышам и холодный февраль – в этом месяце их родилось всего 2907, другое дело июнь — всего появилось на свет 3303 новорожденных», — сообщили в пресс-службе регионального ФСС.

Чаще всего в текущем году рожают женщины в возрасте 34-35 лет. Как правило, это вторые и третьи дети в семье. Средний рост и вес малышей остаются неизменными — 51,89 см и 3,33 кг. За указанный период родилось 3 тройни и 257 двоен.

В фонде также отметили незначительный рост количества беременных женщин в последние три месяца.