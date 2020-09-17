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17 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе сирены будут звучать дольше запланированного

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет по ЧС

В Уфе сирены будут звучать дольше запланированного Фото: Госкомитет по ЧС

В Уфе до 25 сентября буду проверять системы оповещения. Ранее сообщалось, что звучать сирены будут с 9 сентября до 23 сентября, но проверку решили продлить.

В Управлении гражданской защиты Уфы уточнили, что это связано с завершением реконструкции системы, поэтому горожан просят соблюдать спокойствие. Оповещение населения в случае реальной угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации начинается с непрерывного звучания сирен в течение трех минут. Звук работающей сирены означает сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Услышав его, необходимо включить телевизор, радиоприемник или радиоточку и прослушать речевую информацию, которая повторяется 3-5 раз, и затем действовать согласно полученным указаниям.Для оповещения населения также используются: SMS-информирование, в местах с массовым пребыванием людей выводится речевая информация и задействуются видеомониторы, привлекаются средства массовой информации и т.д.

ИА «Башинформ»
Теги: оповещение
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