Мнение: Назаров - редкий случай, который совмещает в себе две антагонистические сущности

Большинство представителей власти страшно далеки от проблем бизнеса, считает экономист Всеволод Спивак.

«У них нет даже отдалённого понимания тех процедур, норм, ограничений с которыми сталкивается бизнес в ежедневном рутинном режиме. С учётом этого, я одобряю усиление (даже символически) роли Андрея Назарова в правительстве Башкирии, как человека, который был в конкурентном бизнесе, — сказал он «Башинформу», комментируя сегодняшнее назначение Назарова на пост премьер-министра.

При этом экономист отметил, что бюрократическая среда «выдавливает» из себя представителей бизнеса. По его мнению, те, кто привык работать на результат, «задыхаются в бюрократических процедурах и кабинетных интригах».

Чиновники, в свою очередь, некомфортно чувствуют себя с активными людьми с другой производственной культурой.

«Назаров, как мы уже увидели, тот редкий случай, который может совместить в себе две эти антагонистические сущности. Может, это благодаря личным качествам, или, возможно, потому, что исторически он не совсем чиновник и не совсем бизнесмен», — резюмировал Спивак.

17 сентября депутаты Госсобрания на первом заседании осенней сессии дали свое согласие на назначение премьер-министром правительства республики первого вице-премьера Андрея Назарова.

Его кандидатуру представил глава региона Радий Хабиров. По его словам, Назаров многое сделал для развития республики, показал себя как эффективный руководитель.

Новый состав правительства Башкирии будет сформирован в течение месяца.