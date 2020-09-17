Назначение Назарова на пост премьер-министра даст Башкирии новый импульс - Молочный союз

Назначение Андрея Назарова на пост премьер-министра Башкортостана даст новый, мощный импульс развития республики, в первую очередь, в деловой сфере. Об этом агентству «Башинформ» заявил председатель Молочного союза Башкортостана Ильдар Файзуллин.

«Единогласное голосование в Курултае и положительная характеристика как человека, который хочет «оставить о себе добрую память» от главы региона Радия Хабирова, подтверждают высокий уровень репутации нового премьер-министра», — добавил председатель Молочного союза республики.

17 сентября депутаты Госсобрания на первом заседании осенней сессии дали свое согласие на назначение премьер-министром правительства республики первого вице-премьера Андрея Назарова.

Его кандидатуру представил глава региона Радий Хабиров. По его словам, Назаров многое сделал для развития республики, показал себя как эффективный руководитель.

Новый состав правительства Башкирии будет сформирован в течение месяца