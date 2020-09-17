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17 сентября Четверг

Уфа   °

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В Уфе умерла одинокая 91-летняя бабушка, которую родственники кормили один раз в неделю

ОБЩЕСТВО

В Уфе умерла 91-летняя бабушка, которую родственники запирали одну в квартире и кормили один раз в неделю.

История о ней стала известна благодаря волонтерам фонда «Старость в радость-Уфа», сообщал «Башинформ». Сигнал поступил от соседей старушки. Пожилая уфимка три дня подряд стучала по стенам, вероятно, прося помощи. Выяснилось, что женщина — совершенно одинока, мужа похоронила, детей не было. К тому же у нее были проблемы со слухом. Какое-то время за ней ухаживала племянница, дочь брата, но после того, как та переписала на нее квартиру, пожилая родственница стала ей не нужна. Кормить бабушку приходила раз в неделю нанятая сиделка. Где ее пенсия, бабушка даже не знала.

После этого на одинокую женщину-инвалида обратили внимание в отделе соцзащиты. Обещали выделить ей соцработника, который будет приходить не менее двух раз в неделю. Кроме того, планировали перевести ее в дом-интернат для пожилых.

Сегодня в фонде «Старость в радость-Уфа» сообщили, что бабушка Даша скончалась. Последнее время за ней ухаживала сиделка. Племянница при разговоре с сотрудниками центра соцзащиты сначала отказалась хоронить свою родственницу, но после передумала и договорилась с сотрудником ритуальных служб, что похоронят ее по эконом-классу. Сама она присутствовать на похоронах не сможет по состоянию здоровья.

Общественники предложили свою помощь в организации похорон, но племянница женщины назвала их мошенниками.

Несмотря на это оскорбление, волонтеры все равно собирают средства на покупку оградки могилы и венка.

Контакты для перевода благотворительной помощи в группе организации.

ИА «Башинформ»
Теги: благотворительность, старость
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