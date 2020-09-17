Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии продлили самоизоляцию в приютах и ограничили командировки чиновников Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о введении режима «Повышенная готовность». В обновленном документе, размещенном на официальном портале правовой информации, говорится о продлении режима самоизоляции для постояльцев социальных приютов до 15 октября. Исключение составляет только обращение за экстренной медицинской помощью.

Также руководитель региона поручил всем главам госорганов только в исключительных случаях отправляться в командировки в районы, регионы и иностранные государства, неблагополучные по новой коронавирусной инфекции.