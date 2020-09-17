Впору собирать пожертвования на сохранение улицы Октябрьской Революции - общественники

Фото: Юлия Касьянова, Валерий Шахов















Фото: Юлия Касьянова, Валерий Шахов

Многие старинные дома на улице Октябрьской Революции в Уфе расселены, в том числе имеющие охранный статус, и общественники опасаются их разрушения. Уфимка Юлия Касьянова, автор блога, в котором она описывала Старую Уфу, пишет в соцсетях: «Неспокойно мне стало, ведь у нас, к сожалению, такие дома или «случайно» горят, или стоят десятилетиями не законсервированными, тем самым превращаясь в труху».

Юлия напоминает, что к 1 сентября ожидался план преобразования улицы в пешеходную (по поручению главы Башкирии Радия Хабирова), но, как выяснилось, сделать этого не удалось из-за недостатка финансов — инвестор, на который рассчитывал город, пока не смог помочь.

«Хотелось бы узнать, что власти [ … ] думают на этот счёт и что планируют делать и когда, если деньги от инвестора так и не поступят», — заключает автор поста.

Одна из лидеров движения «Архзащита Уфы» Эльза Маулимшина ответила идеей гражданской ответственности: «Как председатель БРО ВООПИиК предлагаю собирать пожертвования кто чем может (доски, гвозди, перчатки, деньги) и идти и консервировать расселенные памятники. Если будут средства, то можем заключать договора на постановку домов на вневедомственную охрану по согласованию с собственником зданий — администрацией ГО г. Уфа. От ВООПИиК планирую направить мэру Уфы соответствующее предложение».

В марте текущего года группа известного специалиста по развитию городов Сергея Капкова проанализировала вопрос создания пешеходной зоны в Уфе по всей протяженности улицы Октябрьской Революции. Эксперты заключили, что улица не влияет на доступность центра, и предложили сделать движение транспорта по ней односторонним, расширив пешеходную зону за счет половины проезжей части. «Когда проект будет реализован, вы поймете, насколько правильным является это решение. И хотите мое мнение? Улица должна быть переименована. Возможно, по этому вопросу нужно провести голосование — вернуть историческое название (Большая Казанская) или придумать новое», — говорил Сергей Капков.

Обязанность по сохранению объектов культурного наследия возлагается на город, но власти всегда ссылаются на нехватку средств. Судьба расселенных памятников культуры Уфы, как правило, плачевна: они страдают от поджогов и разрушений. Это произошло с «Домом Веденеевых», «Домом Бухартовских», «Домом Тихониных», «Домом Степановых-Зориных».

Всего на улице Октябрьской Революции протяженностью два километра расположено порядка 35 объектов культурного наследия. На этой улице сохранилась наиболее плотная историческая застройка, прогулка по ней обязательно входит в экскурсионные маршруты.

В эфире радио «Бизнес ФМ» глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 17 сентября, сообщил, что планы по созданию пешеходной части улицы Октябрьской Революции не отменяются: «Это большая работа, предстоит расселить 77 домов».