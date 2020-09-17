Фото: предоставлено центром "Ломая барьерами" В Уфимской коррекционной школе-интернате для глухих появилась тактильная стена Фото: предоставлено центром "Ломая барьерами"

Тактильная стена появилась в уфимской коррекционной школе-интернате.

Она была создана в рамках проекта #уфатактильная, сбор средств на её создание был организован на краудфандинговой платформе «Планета» в марте текущего года.

Неравнодушными уфимцами было собрано 28 тысяч рублей, на которые была создана 4-метровая тактильная стена.

Тактильная стена выполнена в морском стиле, на которой визуально видны морские ракушки, пляж, берег моря. В создании тактильной стены были использованы щётки, пробки, пуговицы, искусственная трава, морские ракушки, деревянные палочки.

В связи с пандемией, торжественное вручение было перенесено с апреля на сентябрь. Тактильная стена позволит ученикам наглядно и на ощупь воспринимать различные предметы и фактуры: шершавые и гладкие, мягкие и твердые, холодные и теплые. А стимуляция мелкой моторики будет способствовать развитию мозга и речи, особенно жестовой.

«Глухим детям особенно нужно «нагружать» другие каналы получения знаний об окружающем мире — зрение и осязание. И чтобы помочь таким детям, сегодня вручаем тактильную стену для занятий тактильной терапией» — рассказала Алина Хабирова, директор Центра социальных технологий «Ломая барьеры».

«Занятия на тактильной стене позволят обучающимся школы-интерната обогатить тактильные ощущения, развивать моторику рук, познать окружающий мир, снять мышечную нагрузку и психоэмоционально разгрузиться», — отметила Альбина Кашапова, директор уфимской школы-интернат для глухих обучающихся.

Напомним, что проект #уфатактильная функционирует в Башкортостане с 2017 года. В рамках проекта создается тактильная инфраструктура (тактильная стена, тактильная дорожка, тактильные мини-парки) для детей с ограниченными возможностями здоровья.