В деревне под Уфой неизвестные животные губят домашних кур: жители бьют тревогу

В одной из деревень Николаевского сельсовета Уфимского района Башкирии жители сообщают о нападениях неизвестного животного на личные подсобные хозяйства. Каждую ночь в поселении гибнут домашние куры. ﻿Жители обеспокоены и считают, что это могут быть бездомные собаки, брошенные дачниками, из-за чего по вечерам и сами боятся выходить на улицы.

Одна из жительниц рассказала, что обнаружила 40 разодранных цыплят и приложила фотографию. «Все 40 цыплят разодраны. Была собака с двумя взрослыми щенка как овчерята, мы видели их. Разодрали рубероид и даже железную сетку грызли. Берегите свою птицу», — написала она.

Некоторые односельчане предположили, что это может быть лиса или лесной зверь. «Что это за собака Баскервилей?» — написал один из жителей. Некоторые все-таки считают, что это могут быть бездомные собаки. Одна из них уже стала жертвой самосуда, местный житель ранил собаку вилами.

Мнения жителей разделились. Одна половина считает, что от безнадзорных собак нужно избавляться.

«Люди, вы жалеете бродячих, агрессивных собак. Они людям столько горя причинили, такой урон нанесли. В прошлом году здоровая чёрная собака на глазах ребёнка котёнка разорвала. Зима впереди, они станут ещё агрессивнее», — поделился местный житель.

Другая часть жителей считает, что бездомных собак надо стерилизовать, чипировать и подкармливать. Тогда удастся подавить агрессивность.

Кандидат биологических наук, доцент, заведующий зоологическим музеем БашГУ Михаил Кривошеев прокомментировал агентству «Башинформ» ситуацию с убоем птицы в деревне.

«﻿Потенциально могут это сделать и собаки, но чаще всего именно такие массовые убийства характерны видам из семейства куньи — ласке, хорьку, горностаю, собственно кунице. При этом куньи перегрызают горло жертвам, или перегрызают шейные позвонки. Так как еды в виде домашних кур или кроликов много, у куньих возникает «жадность» и они «режут» всех, кого заметят. Также могут проникать почти куда угодно. Ласка, например, длиной с ладонь, и может свободно влезть почти в любую щель или клетку. Но несмотря на вред, приносимый людям, все куньи выполняют и важную роль в экосистеме, регулируют численность грызунов», — сообщил эксперт.

Вчера, 17 сентября, в деревню приезжала служба, которая занимается отловом собак. Они должны стерилизовать собак, чипировать и выпускать в их среду. Удалось отловить одну особь. Также отлов собак проводился по заявкам жителей в Михайловском сельсовете.

Напомним, по новому закону об ответственном обращении с бездомными животными, запрещается использовать при отлове травмоопасные средства. ﻿Усиливается контроль за деятельностью организаций, занимающихся отловом животных. Организации, занимающиеся отловом, несут ответственность не только за жизни, но и за здоровье животных. ﻿Согласно законодательному акту, отловленных животных, не проявляющих агрессии, после стерилизации будут возвращать на прежние места их обитания, потерявшихся возвращать владельцам или искать новых.