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17 сентября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии может появиться четвертое историческое поселение

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане может появиться четвертое историческое поселение. Такой статус планируется присвоить селу Темясово Баймакского района. Вопрос был рассмотрен 17 сентября на совещании республиканского Управления по государственной охране объектов культурного наследия.

Напомним, деревня Темясово была основана башкирами в конце 17 века. Первоначально называлась Каипкаево, потом получила название Темяс — по имени тархана Темяса Илекеева, участника башкирских восстаний 1737 и 1755 годов. Во время гражданской войны с марта 1919 года по июнь 1920 года населенный пункт считался первой столицей республики.

﻿«Темясово сохранило около 20 памятников истории и архитектуры, — рассказал директор НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана Данир Гайнуллин. — К примеру, здесь можно увидеть деревянный склад-запасник, построенный в 1827 году и до сих пор используемый по назначению. Местный историко-краеведческий музей расположен в двухэтажном здании, построенном в 1896-1897 годах. В этом здании в 1919 году прошел первый Всебашкирский военный съезд, в котором избрали временный революционный комитет, получивший полномочия башкирского правительства. В его состав вошли соратники Ахмет-Заки Валидова, выступавшие за автономию республики. Среди объектов культурного наследия также есть здание волостного правления, дом Абубакир-хазрата, дом Музафар-бая, лавка золотопромышленника Рамиева, здание школы второй ступени и другие. Есть все предпосылки, чтобы Темясово стало историческим поселением».
Также был рассмотрен вопрос ремонта здания администрации сельсовета, являющегося выявленным объектом культурного наследия «Педучилище».

Справка. Историческое поселение — это статус, который присваивается государством населенному пункту согласно федеральному закону от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Статус исторического поселения — это оценка, которую получает населенный пункт в масштабе культурного наследия всей Российской Федерации. То, что населенному пункту присвоен этот статус, подтверждает — сохранение его историко-архитектурной среды имеет особое значение для сохранения культурной самобытности всей страны.

В Башкортостане в перечень исторических поселений включены часть территории села Николо-Березовка, включающая в себя ансамбль — объект культурного наследия регионального значения «Николо-Березовский архитектурный комплекс (26 объектов)», объект культурного наследия регионального значения «Николаевская церковь», выявленные объекты культурного наследия «Николо-березовский архитектурный комплекс: Дом Жилой», «Николо-березовский архитектурный комплекс: Земская школа», «Николо-березовский архитектурный комплекс: Дом Жилой».

ИА «Башинформ»
Теги: историческое поселение
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