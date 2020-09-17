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17 сентября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Указом Президента России назначены судьи судов Башкортостана

ОБЩЕСТВО

Президент России Владимир Путин назначил судей в судах Башкирии.

В соответствии с указом от 14 сентября 2020 года «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации», на 6-летний срок полномочий председателем Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан назначен Павел Исаков. Заместителем председателя Кировского районного суда Уфы назначен Рустем Шаймухаметов, на должность заместителя председателя Октябрьского районного суда Уфы назначена Флюра Ишмаева, на должность заместителя председателя Салаватского городского суда назначена Альбина Кужбаева, на должность заместителя председателя Уфимского районного суда назначена Гульнара Моисеева.

Судьями Верховного суда Республики Башкортостан назначены Фархат Галиев и Гульнара Фахрисламова

ИА «Башинформ»
Теги: судьи
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