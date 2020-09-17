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В Башкирии в поле нашли труп огромного медведя

ОБЩЕСТВО
Фото: газета Башкортостан

В Башкирии в поле нашли труп огромного медведя Фото: газета Башкортостан

В Башкирии в поле нашли труп огромного черного медведя. На тушу косолапого случайно набрели жители деревни Начарово Балтачевского района. Сельчан особенно впечатлили огромные размеры животного. Устрашающие фото «находки» они разместили в соцсетях, сообщает газета «Башкортостан».

«В наших лесах медведи встречаются очень редко. Как такой огромный черный зверь мог оказаться в этих краях?», — удивляются авторы фото.

Примечательно, что жители не остались безучастными и в целях безопасности решили захоронить останки медведя. Теперь они радуются, что не набрели на зверя, когда он был еще живым.

ИА «Башинформ»
Теги: животный мир, дикие животные, медведь
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