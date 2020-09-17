В Башкирии разыскивают мужчину, задолжавшего алименты в размере 1 млн рублей

Судебные приставы Башкортостана разыскивают Владислава Авдокушина, долг по алиментным платежам которого составляет 1 млн рублей.

Исполнительное производство возбуждено в отношении 43-летнего мужчины в Калининском районе.

По решению суда, он должен перечислять часть денежных средств на содержание несовершеннолетней дочери 2004 года рождения.

Судебные приставы наложили арест на его банковские счета, ограничили в праве выезда за рубеж. Однако должник уклоняется от исполнения возложенных на него судом обязательств в полном объеме. Более того, он намеренно скрывается от судебных приставов и не выходит на связь.

«По инициативе сотрудников службы мужчина объявлен в розыск. Известно, что он скрывается в Уфе.

Согласно действующему законодательству, санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание — лишение свободы на срок до одного года», — сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.