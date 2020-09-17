Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии 90 сотрудников завода «НефАЗ» оказались инфицированы коронавирусом Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии стали известны подробности вспышки коронавируса на заводе «НефАЗ» в Нефтекамске. Ранее «Башинформ» сообщал, что суд назначил предприятию штраф на 200 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Как следует из материалов дела, опубликованного на сайте Нефтекамского суда, с 14 апреля по 13 июля 2020 года в республиканский Роспотребнадзор поступило 129 экстренных извещений о подозрениях на новую коронавирусную инфекцию среди работников ПАО «Нефаз». COVID-19 подтвердился у 90 человек.

На предприятии были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так, в проходной не соблюдалось социальное дистанцирование между работниками, возле турникетов допускалось скопление работников. Должного контроля за измерением температуры тела у входящих на территорию завода не было, термометрия проводилась не у всех работников завода.

Кроме этого, в производственных цехах не был обеспечен надлежащий контроль за соблюдением правил личной гигиены работниками. Не было антисептиков для обработки рук, нарушался режим и правила ношения медицинских масок. Не был организован контроль за проведением уборки производственных помещений. В столовых блюда выставлялись в открытом доступе, а на линии раздачи готовых блюд не соблюдалось социальное дистанцирование. Перевозка работников осуществлялась без определения маршрутизации.

На суде представители ПАО «Нефаз» вину в совершении административного правонарушения не признали, отметив, что в несоблюдении установленных правил виновны физлица, но не само предприятие. Суд все же признал предприятие виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу.