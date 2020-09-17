Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.92 ↓

EUR 88.86 ↑

17 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии 90 сотрудников завода «НефАЗ» оказались инфицированы коронавирусом

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии 90 сотрудников завода «НефАЗ» оказались инфицированы коронавирусом Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии стали известны подробности вспышки коронавируса на заводе «НефАЗ» в Нефтекамске. Ранее «Башинформ» сообщал, что суд назначил предприятию штраф на 200 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Как следует из материалов дела, опубликованного на сайте Нефтекамского суда, с 14 апреля по 13 июля 2020 года в республиканский Роспотребнадзор поступило 129 экстренных извещений о подозрениях на новую коронавирусную инфекцию среди работников ПАО «Нефаз». COVID-19 подтвердился у 90 человек.

На предприятии были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так, в проходной не соблюдалось социальное дистанцирование между работниками, возле турникетов допускалось скопление работников. Должного контроля за измерением температуры тела у входящих на территорию завода не было, термометрия проводилась не у всех работников завода.

Кроме этого, в производственных цехах не был обеспечен надлежащий контроль за соблюдением правил личной гигиены работниками. Не было антисептиков для обработки рук, нарушался режим и правила ношения медицинских масок. Не был организован контроль за проведением уборки производственных помещений. В столовых блюда выставлялись в открытом доступе, а на линии раздачи готовых блюд не соблюдалось социальное дистанцирование. Перевозка работников осуществлялась без определения маршрутизации.

На суде представители ПАО «Нефаз» вину в совершении административного правонарушения не признали, отметив, что в несоблюдении установленных правил виновны физлица, но не само предприятие. Суд все же признал предприятие виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Никакой стройки жилого дома на ул. Ш.Руставели, 5, в Уфе не будет - Хабиров
Глава республики Радий Хабиров, посещая стройку в Уфе на ул. Шота Руставели, 5, сделал вывод, что слишком компактная застройка дворов в Уфе недопустима,
В Башкирии три человека из ВАЗовской «семерки» погибли после наезда на асфальтоукладчик
Накануне поздно вечером в Краснокамском районе на 6 км автодороги Арлан - Ашит произошло ДТП. На этом участке дороги велись ремонтные работы. 46-летняя ж
В Сибае стартовал VIII Межрегиональный конкурс исполнителей мунажатов
В Сибае стартовал VIII Межрегиональный конкурс исполнителей мунажатов. Конкурс начался 15 сентября и пройдет до 16 октября в онлайн-режиме. Отборочный
В Башкирии пожарные пришли на помощь семье, угодившей на BMW X5 в реку
В Башкирии ночью 15 сентября в Систему-112 поступило сообщение о том, что в реке Малый Инзер Белорецкого района под железнодорожным мостом застрял BMW X5
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть