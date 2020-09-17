Фото: стоп-кадр видео | Видео: группа "Моя Уфа | Новости, Vk" В Башкирии сняли на видео необычное небесное явление Фото: стоп-кадр видео | Видео: группа "Моя Уфа | Новости, Vk"

В Башкирии жительница поселка Чишмы сняла на видео необычное явление, поделившись записью в соцсетях. На днях в небе можно было увидеть сразу два солнца — одно большое, другое поменьше.

По мнению экспертов, такой эффект называется «паргелием» или «ложным солнцем». Паргелий — это один из видов гало, выглядит как светлое радужное пятно на уровне Солнца. Возникает он из-за преломления солнечного света в кристалликах льда, парящих в атмосфере. Аналогичное явление возникает и около луны, называется оно парселена.

Чаще всего «два солнца» появляются в небе зимой, в мороз, для осени это явление не является типичным.