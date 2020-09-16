Фото: ИА «Башинформ» Октябрь в Башкирии начнется с проливных дождей Фото: ИА «Башинформ»

Стали известен предварительный прогноз на начало октября в Башкирии. По данным портала «Гисметео», уже в первых числах второго осеннего месяца начнутся дожди, которые продолжатся как минимум неделю.

После 5 октября температура воздуха постепенно начнет опускаться и будет колебаться от +4 до +9 градусов днем. Ночью столбики термометров могут опускаться до -1 градуса.

Синоптики пока осторожно относятся к прогнозам о первом снеге. Напомним, что в 2019 году первый снег в Уфе выпал 23 сентября.