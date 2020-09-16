Радий Хабиров: Ситуацию со стройкой дома на Шота Руставели можно назвать чудовищной
Фото: Олег Яровиков
Радий Хабиров: Ситуацию со стройкой дома на Шота Руставели можно назвать чудовищной Фото: Олег Яровиков
Глава Башкортостана Радий Хабиров, комментируя свой внезапный визит на место строительства 34-этажного многоквартирного жилого дома по улице Шота Руставели, сказал, что это решение было спонтанным, но осознанным.
«Руководитель республики, конечно, не должен ездить и гасить сам лично такие проблемы, у меня времени не хватит ездить по всем таким домам. У меня другая задача – заниматься стратегическим развитием Башкортостана. Но это был тот случай, когда мне пришлось самому вмешаться и принять решение по остановке строительства дома. К сожалению, до прихода нашей команды застройщик получил разрешение на строительство, которое мы юридически не можем отменить. Но надо вести нормальный диалог с застройщиками. Я уже поговорил с Ульфатом Мансуровичем [Ульфат Мустафин, глава администрации Уфы] и он будет дальше уже сам решать все вопросы. Ну то, что было на Шота Руставели – это, конечно, чудовищно», — заявил журналистам Радий Хабиров во время своей рабочей поездки по северо-востоку Башкортостана.
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