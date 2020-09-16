Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.18 ↑

EUR 89.36 ↓

16 сентября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: Ситуацию со стройкой дома на Шота Руставели можно назвать чудовищной

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров: Ситуацию со стройкой дома на Шота Руставели можно назвать чудовищной Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров, комментируя свой внезапный визит на место строительства 34-этажного многоквартирного жилого дома по улице Шота Руставели, сказал, что это решение было спонтанным, но осознанным.

«Руководитель республики, конечно, не должен ездить и гасить сам лично такие проблемы, у меня времени не хватит ездить по всем таким домам. У меня другая задача – заниматься стратегическим развитием Башкортостана. Но это был тот случай, когда мне пришлось самому вмешаться и принять решение по остановке строительства дома. К сожалению, до прихода нашей команды застройщик получил разрешение на строительство, которое мы юридически не можем отменить. Но надо вести нормальный диалог с застройщиками. Я уже поговорил с Ульфатом Мансуровичем [Ульфат Мустафин, глава администрации Уфы] и он будет дальше уже сам решать все вопросы. Ну то, что было на Шота Руставели – это, конечно, чудовищно», — заявил журналистам Радий Хабиров во время своей рабочей поездки по северо-востоку Башкортостана.

Азат Гиззатуллин
Теги: Радий Хабиров, жилищное строительство
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии двое молодых рабочих погибли от удара током
Несчастный случай 15 сентября в Бирском районе унес жизни двух 33-летних мужчин. По информации республиканской Гострудинспекции, сотрудники «Башкирэнерго
Никакой стройки жилого дома на ул. Ш.Руставели, 5, в Уфе не будет - Хабиров
Глава республики Радий Хабиров, посещая стройку в Уфе на ул. Шота Руставели, 5, сделал вывод, что слишком компактная застройка дворов в Уфе недопустима,
На центральных улицах Демы в Уфе ограничат движение транспорта
﻿В Уфе до 30 октября этого года ограничат движение транспорта на участке от улицы Центральной до улицы Новороссийской, а до 19 октября будет ограничение
В Башкирии назвали дату начала отопительного сезона
В Башкирии 21 сентября 2020 года – условная дата начала отопительного периода. Фактическая дата будет определена исходя из реальных погодных условий. Это
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть