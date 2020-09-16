Дождь, ДТП и ремонт дорог: Уфа встала в девятибалльных пробках
Дождь, ДТП и ремонт дорог: Уфа встала в девятибалльных пробках Фото: Яндекс.Пробки
Непогода, механические аварии и ремонт дорог спровоцировали в Уфе заторы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», после рабочего дня зафиксированы девятибалльные пробки.
Автомобилисты задерживаются на улицах Октябрьской Революции, Цюрупы, Революционной, 50-летия Октября, Мингажева, Бабушкина, в начале проспекта Октября, Хадии Давлетшиной, Айской.
На севере столицы пробки наблюдаются на Уфимском шоссе в сторону центра, Трамвайной, Интернациональной, Сельской Богородской.
Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил мэру Уфы Ульфату Мустафину ускорить дорожные работы в городе, чтобы не создавать транспортный коллапс.