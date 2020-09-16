Радий Хабиров: В детстве я мечтал стать биологом
Фото: Олег Яровиков
Фото: Олег Яровиков
Глава Башкортостана Радий Хабиров в интервью юным журналистам из детской телевизионной студии «Точка роста» Нижнекигинского СДК признался, что в детстве мечтал стать биологом, но судьбе было так угодно, что он теперь работает главой Башкортостана и служит народу родной республики. По словам главы региона, на северо-востоке республики живут трудолюбивые, светлые и добрые люди.
«У жителей богатая внутренняя культура, достоинство, природа очень красивая. В следующем году буду сплавляться у вас по реке Юрюзань, в этом году свой первый опыт на сплаве я получил в Бурзянском районе», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопросы юных журналистов.Школьникам он пожелал хорошей учебы.
«Когда вы хорошо учитесь, вы формируете свое будущее. Вы же должны о нем думать, чтобы оно было успешным, созидательным, счастливым».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Апелляция не поменяла решение ВС Башкирии о признании организации «Башкорт» экстремистской
Восемь городов Башкирии и АСИ будут сотрудничать по вопросам развития территорий
Радий Хабиров дуванцам: Школу в Тастубе мы достроим, она откроется 1 сентября 2021 года
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи