К концу дня 16 сентября все школы, детсады и больницы Башкирии подключат к отоплению
К концу сегодняшнего дня все школы, детские сады и больницы республики подключат к отоплению.
Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» сообщил замминистра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Юрий Палтусов.
«Республика к отопительному сезону готова. Решение о начале отопительного сезона принято 15 сентября. Традиционно он начался, в первую очередь, для детсадов, больниц и школ. К 18 часам 15 сентября две трети таких объектов были подключены к теплоснабжению. Работа продолжается. Рассчитываем, что концу сегодняшнего дня все они будут подключены к отоплению», — заявил журналистам Юрий Палтусов и добавил, что в целом по республике к зиме подготовлены более 1,5 тысячи котельных.Как сообщал накануне «Башинформ», из-за погодных условий отопительный сезон в Башкирии начался раньше обычного.
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