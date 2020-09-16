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16 сентября Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

К концу дня 16 сентября все школы, детсады и больницы Башкирии подключат к отоплению

ОБЩЕСТВО

К концу сегодняшнего дня все школы, детские сады и больницы республики подключат к отоплению.

Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» сообщил замминистра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Юрий Палтусов.

«Республика к отопительному сезону готова. Решение о начале отопительного сезона принято 15 сентября. Традиционно он начался, в первую очередь, для детсадов, больниц и школ. К 18 часам 15 сентября две трети таких объектов были подключены к теплоснабжению. Работа продолжается. Рассчитываем, что концу сегодняшнего дня все они будут подключены к отоплению», — заявил журналистам Юрий Палтусов и добавил, что в целом по республике к зиме подготовлены более 1,5 тысячи котельных.
Как сообщал накануне «Башинформ», из-за погодных условий отопительный сезон в Башкирии начался раньше обычного.

Галина Бахшиева
Теги: отопительный сезон
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