Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС В Башкирии пожарные пришли на помощь семье, угодившей на BMW X5 в реку Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

В Башкирии ночью 15 сентября в Систему-112 поступило сообщение о том, что в реке Малый Инзер Белорецкого района под железнодорожным мостом застрял BMW X5. Кроме взрослых, в салоне автомобиля находился 8-летний ребенок.

На помощь попавшей в беду семье оперативно выехали пожарные Противопожарной службы Госкомитета РБ по ЧС. Они отбуксировали автомобиль на берег. В инциденте никто не пострадал.

Выяснилось, что семья ехала из Сибая в Уфу. По дороге они решили сфотографироваться около реки, но «угодили» в неприятную ситуацию. Попытки выбраться самостоятельно не увенчались успехом, поэтому они обратились в экстренные службы.