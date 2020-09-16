Фото: ИА «Башинформ» Апелляция не поменяла решение ВС Башкирии о признании организации «Башкорт» экстремистской Фото: ИА «Башинформ»

В Нижнем Новгороде четвертый апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил законность требований прокуратуры Башкортостана о признании общественной организации «Башкорт» экстремистской и запрете её деятельности.

По данным прокурорской проверки, несмотря на объявление предостережения о недопустимости нарушения законодательства, члены организации не прекратили заниматься противоправной деятельностью. При их активном участии на территории республики систематически проводились массовые публичные мероприятия, несогласованные с органами власти, целью которых были призывы к экстремистской деятельности.

«Для защиты интересов государства, общества и неопределенного круга лиц надзорное ведомство обратилось в суд, который признал организацию экстремистской и запретил её деятельность. Ответчики обжаловали данное решение в вышестоящий суд. Апелляционная инстанция отклонила их доводы, утвердив принятое Верховным судом республики решение», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Как информировало агентство «Башинформ», Верховный суд Республики Башкортостан 22 мая признал башкирскую общественную организацию «Башкорт» экстремистской и принял решение о запрете ее деятельности. Прокурор Башкортостана в конце прошлого года обратился в суд с иском о признании экстремистской организацией и запрете деятельности БОО «Башкорт».

Эта организация действовала с 2014 года и имела 18 структурных подразделений в различных городах республики, в том числе в Уфе, Сибае, Межгорье, Кугарчинском, Баймакском, Учалинском и других районах.

Между тем эксперты уже несколько лет говорили о недопустимом характере деятельности «Башкорта». В частности, об их высказываниях, которые могли привести к возбуждению межнациональной ненависти и вражды.