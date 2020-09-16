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Восемь городов Башкирии и АСИ будут сотрудничать по вопросам развития территорий

ПОЛИТИКА
Фото: Госкомпредпринимательства РБ

Восемь городов Башкирии и АСИ будут сотрудничать по вопросам развития территорий Фото: Госкомпредпринимательства РБ

Восемь городов Башкирии и Агентство стратегических инициатив будут сотрудничать по вопросам развития территорий. В Агидели в ходе стратсессии «Малые города для большого креатива» соглашения с АСИ подписали администрации Благовещенска, Межгорья, Нефтекамска, Бирска. Дюртюлей, Янаула, Давлеканово, Агидели.

Документ предусматривает сотрудничество по лучшим российским практикам, содействие в реализации программы «100 городских лидеров», компетенций в области развития муниципалитетов, в работе с документами, во внедрении стандарта вовлечения граждан в городскую повестку.

Стратегическая сессия «Малые города для большого креатива», прошедшая 15-16 сентября в Агидели, была посвящена вопросам развития малого бизнеса. Мероприятие организовано Агентством стратегических инициатив в рамках марафона городских изменений #URBANSPRINT и Госкомитетом Башкирии по предпринимательству.

ИА «Башинформ»
Теги: стратсессия, АСИ, малые города, малый бизнес
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