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Житель Башкирии спас из горящего дома женщину

ОБЩЕСТВО
Фото: https://vk.com/id530259872

Житель Башкирии спас из горящего дома женщину Фото: https://vk.com/id530259872

Житель Башкирии спас из огня женщину. Пожар произошел 13 сентября в деревне Павловка Ишимбайского района.

О происшествии, чудесном спасении и герое рассказал глава района Азамат Абдрахманов.

Деревенский дом загорелся ранним утром. К счастью, огонь вовремя заметил 51-летний односельчанин Анатолий Битунов. Мужчина не растерялся, быстро вызвал пожарных, выбил окно и пришел на помощь пострадавшим в огне, в частности, вытащил из задымленного дома женщину.

﻿«Герои живут среди нас. Большое человеческое спасибо Анатолию Михайловичу! Он обязательно будет представлен к награде», — написал об этом глава Ишимбайского района.
Известно, что мужчина трудится водителем межрайонного центра «Семья» в Стерлитамакском районе.

ИА «Башинформ»
Теги: пожар
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