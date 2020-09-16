Житель Башкирии спас из горящего дома женщину
Житель Башкирии спас из горящего дома женщину Фото: https://vk.com/id530259872
Житель Башкирии спас из огня женщину. Пожар произошел 13 сентября в деревне Павловка Ишимбайского района.
О происшествии, чудесном спасении и герое рассказал глава района Азамат Абдрахманов.
Деревенский дом загорелся ранним утром. К счастью, огонь вовремя заметил 51-летний односельчанин Анатолий Битунов. Мужчина не растерялся, быстро вызвал пожарных, выбил окно и пришел на помощь пострадавшим в огне, в частности, вытащил из задымленного дома женщину.
«Герои живут среди нас. Большое человеческое спасибо Анатолию Михайловичу! Он обязательно будет представлен к награде», — написал об этом глава Ишимбайского района.Известно, что мужчина трудится водителем межрайонного центра «Семья» в Стерлитамакском районе.