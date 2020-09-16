Фото: Андрей Старостин В Башкирии 20 человек отравились грибами: Роспотребнадзор Фото: Андрей Старостин

﻿За восемь месяцев 2020 года в республике грибами отравились 20 человек. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор Башкирии.

﻿Уточняется, что грибы в случаях отравления — собраны гражданами в лесу самостоятельно и приготовлены в домашних условиях.

По информации ведомства, летальных случаев в регионе не зарегистрировано. Как отмечают специалисты, острые отравления грибами протекают тяжелее, чем другие пищевые отравления. Особенно опасно такое состояние для детей и пожилых людей.

Ранее Роспотребнадзор приводил статистику, согласно которой в республике за январь-июнь 2020 года было ﻿зарегистрировано 11 случаев отравления пищевыми продуктами, из них 10 — грибами.

﻿Между тем, «Башинформ» сообщал﻿, что в Башкирии семья с детьми отравилась грибами. Вечером отец и двое его малолетних детей ели грибы. Наутро 6-летняя девочка была найдена мертвой, ее 28-летний отец и 2-летний брат были госпитализированы в больницу. ﻿Следователи установили, что 10 августа отец, не разбираясь в разновидности грибов, на окраине деревни собрал дикорастущие грибы.