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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимка, осужденная за истязание четверых детей, намерена вернуть право опеки

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео Вестей

Уфимка, осужденная за истязание четверых детей, намерена вернуть право опеки Фото: стоп-кадр видео Вестей

В Уфе мать двоих родных и двоих приемных детей Элина Сомова намерена обжаловать приговор Кировского райсуда. 48-летняя женщина, по данным судебного следствия, неоднократно избивала детей, ударяла головой об стол и стены, силой удерживала в контрастном душе, зимой держала их на балконе без теплой одежды, практически не кормила и запрещала есть мясные продукты. Как сообщало агентство «Башинформ», суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Детей передали отцу, а приемных — под временную опеку матери Сомовой.

По данным «Вестей», женщина планирует еще и вернуть право опеки.

«В моей семье на самом деле все прекрасно, – заявила она журналистам. – Мы обязательно будем обжаловать решение суда».
По словам членов семьи женщины, она вступила в ряды организации «Радастея», адепты которой называют себя ритмологами, и несут в нее «пожертвования». Крупную сумму отдала и Сомова. По данным следствия, женщина силой заставляла детей изучать литературу движения и избивала, если те начинали жаловаться. Дети признались, что мать регулярно возила их на встречи адептов, где их заставляли ходить по углям.

ИА «Башинформ»
Теги: суд, дети, истязания
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