Фото: стоп-кадр видео Вестей Уфимка, осужденная за истязание четверых детей, намерена вернуть право опеки Фото: стоп-кадр видео Вестей

В Уфе мать двоих родных и двоих приемных детей Элина Сомова намерена обжаловать приговор Кировского райсуда. 48-летняя женщина, по данным судебного следствия, неоднократно избивала детей, ударяла головой об стол и стены, силой удерживала в контрастном душе, зимой держала их на балконе без теплой одежды, практически не кормила и запрещала есть мясные продукты. Как сообщало агентство «Башинформ», суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Детей передали отцу, а приемных — под временную опеку матери Сомовой.

По данным «Вестей», женщина планирует еще и вернуть право опеки.