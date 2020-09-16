МЧС Башкирии вновь предупреждает об усилении ветра до 18 м/с
МЧС Башкирии вновь предупреждает об усилении ветра до 18 м/с Фото: Ксения Калинина
МЧС Башкирии вновь предупреждает о сильных порывах ветра. По данным синоптиков, 17 сентября местами по региону ожидаются порывы ветра до 18 м/с.
Ночью и днем местами по региону пройдут небольшие дожди, ночью по востоку до умеренных. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного.
Температура воздуха ночью составит +3,+8 градусов, днем +9,+14.