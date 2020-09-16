Фото: Олег Яровиков У жителей Уфы появилась возможность избавиться от пени за жилищные услуги Фото: Олег Яровиков

У жителей Уфы появилась возможность избавиться от пени за жилищные услуги. С 1 сентября по 10 ноября этого года ЕРКЦ совместно с управляющими организациями города проводит акцию «Осень без долгов» для уфимцев, имеющих задолженность по оплате жилищных услуг.

В ней могут принять участие жильцы домов, оплатившие с 1 сентября по 10 ноября включительно жилищные услуги в полном объеме текущих начислений и имеющуюся задолженность за ЖКУ кроме суммы пени.

Тогда с лицевого счета жилого помещения, по которому произведена оплата, производится списание начисленной по состоянию на 10 ноября 2020 года пени за жилищные услуги, сообщается на сайте МУП ЕРКЦ Уфы.