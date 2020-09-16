Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.18 ↑

EUR 89.36 ↓

16 сентября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

У жителей Уфы появилась возможность избавиться от пени за жилищные услуги

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

У жителей Уфы появилась возможность избавиться от пени за жилищные услуги Фото: Олег Яровиков

У жителей Уфы появилась возможность избавиться от пени за жилищные услуги. С 1 сентября по 10 ноября этого года ЕРКЦ совместно с управляющими организациями города проводит акцию «Осень без долгов» для уфимцев, имеющих задолженность по оплате жилищных услуг.

В ней могут принять участие жильцы домов, оплатившие с 1 сентября по 10 ноября включительно жилищные услуги в полном объеме текущих начислений и имеющуюся задолженность за ЖКУ кроме суммы пени.

Тогда с лицевого счета жилого помещения, по которому произведена оплата, производится списание начисленной по состоянию на 10 ноября 2020 года пени за жилищные услуги, сообщается на сайте МУП ЕРКЦ Уфы.

ИА «Башинформ»
Теги: ЖКХ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии двое молодых рабочих погибли от удара током
Несчастный случай 15 сентября в Бирском районе унес жизни двух 33-летних мужчин. По информации республиканской Гострудинспекции, сотрудники «Башкирэнерго
Никакой стройки жилого дома на ул. Ш.Руставели, 5, в Уфе не будет - Хабиров
Глава республики Радий Хабиров, посещая стройку в Уфе на ул. Шота Руставели, 5, сделал вывод, что слишком компактная застройка дворов в Уфе недопустима,
На центральных улицах Демы в Уфе ограничат движение транспорта
﻿В Уфе до 30 октября этого года ограничат движение транспорта на участке от улицы Центральной до улицы Новороссийской, а до 19 октября будет ограничение
В Башкирии назвали дату начала отопительного сезона
В Башкирии 21 сентября 2020 года – условная дата начала отопительного периода. Фактическая дата будет определена исходя из реальных погодных условий. Это
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть