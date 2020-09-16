Фото: ГКБ №13 В Уфе назначили нового главврача 13-й больницы Фото: ГКБ №13

В Уфе новым главным врачом городской больницы №13 назначен Булат Гарифуллин.

Башкирский государственный медицинский университет он окончил в 2004 году. Степень кандидата медицинских наук получил в 2010 году. ﻿Награждён Почётной грамотой Минздрава РБ и знаком «Отличник здравоохранения РБ».

В последнее время Булат Гарифуллин занимал должность заместителя главного врача больницы №13.

Как сообщалось ранее, бывший главный врач Науфаль Кудашев скончался 10 сентября.

По информации коллег, врач долгое время боролся с тяжёлой болезнью. Он ушел из жизни в возрасте 39 лет.