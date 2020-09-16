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В Архангельском районе пройдет фестиваль «Легенды Башкирии»

ОБЩЕСТВО

Фестиваль «Легенды Башкирии. Архангельский район» пройдет в деревне Красная Регизла Архангельского района 26 сентября.

Организатором выступает НП «Экологическое объединение «Тенгри»» при поддержке Госкомитета Башкирии по туризму и администрации Архангельского района.

На фестиваль приглашают жителей Башкирии и гостей региона. Он будет проходить на природе, в живописной местности, находящейся в 100 км от Уфы, а подготовленная для фестиваля инфраструктура останется в долгосрочное пользование для жителей и туристов Архангельского района, будет использована для проведения мастер-классов, событий и рекреационного отдыха.

Ещё одна важная направленность фестиваля — это сохранение народных традиций и промыслов. Представители разных народностей, населяющих Архангельский район, проведут тематические мастер-классы и творческие номера. Мастера представят свои работы на ярмарке изделий ручной работы и фермерской продукции. Одним из главных событий фестиваля станет театрализованная конно-верховая постановка по мотивам легенд Архангельского района.

Открытие фестиваля — в 12 часов, тематические мастер-классы, выступление творческих коллективов, выставка-ярмарка — с 12.15 до 15.30; театрализованная постановка по мотивам легенд Архангельского района — 15.30 — 15.45; подведение итогов, награждение победителей, закрытие фестиваля — в 16 часов.

Посещение фестиваля бесплатное, на мастер-классы с ограниченным количеством участников будет открыта предварительная регистрация после 12 сентября в аккаунтах мероприятия в социальных сетях.

Организаторы фестиваля обращают внимание на то, что мероприятие ориентировано на семейный отдых с детьми, а также просят соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты (санитарные маски и перчатки).

Фестиваль проводится на средства от гранта Президента Российской Федерации, предоставленный Фондом президентских грантов.

ИА «Башинформ»
Теги: фестивали, туризм, гранты
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