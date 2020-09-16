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Архитектор знаменитых уфимских фонтанов: в проекте на Руставели сразу был заложен конфликт

ОБЩЕСТВО

Ситуацию с точечной застройкой на улице Руставели в Уфе прокомментировал архитектор Алексей Пантелеев. В последнее время он работал в том числе над проектами благоустройства городской среды, такими как фонтан-часы на Горсовете и «Семь девушек».

«С точки зрения архитектора, не всякая точечная застройка зло, и доводилось мне точечно застраивать так, что потом эти дома становились изюминкой всего квартала. Но то были участки квартальной застройки, в плане которой здания уже были заложены, но по тем или иным причинам брошены на стадии нулевого цикла, — рассказал Алексей Пантелеев агентству «Башинформ». — В данном же случае застройщик предпринял «смелую» попытку использовать пустующую территорию посреди вполне сложившегося двора пятиэтажек. Этот проект был изначально уязвим со всех точек зрения, кроме коммерческой: 34-этажная свечка вместо одноэтажного лечебного учреждения, сложности с грунтами, резкое недовольство местных жителей, которые ждали детскую площадку во дворе. Все говорило о несообразности этого проектного решения, о его несбалансированности, о заложенном в нем социальном конфликте. В нынешнее время возросшей социальной активности такие вещи не проходят».

ИА «Башинформ»
Теги: точечная застройка, Руставели
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