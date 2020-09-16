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16 сентября Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Павел Мазин об остановке строительства высотки на Ш. Руставели: «Это правильное решение»

ОБЩЕСТВО

Главный архитектор ООО «Проект-М» Павел Мазин назвал правильным решение главы Башкирии о прекращении точечной застройки на улице Ш. Руставели в Уфе. «Я не очень знаком с ситуацией, но в целом, в первом приближении, это правильное решение. Другой вопрос, что эта ситуация далеко не единичная и для того, чтобы таких ситуаций избегать впредь, необходимы системные решения и изменения, а не ручное управление первого лица», — признал архитектор в беседе с корреспондентом ИА «Башинформ».

Ранее Радий Хабиров, посетив объект на улице Ш. Руставели, заявил, что слишком компактная застройка дворов в Уфе недопустима, она не только нарушает права жителей на инсоляцию и другие санитарные показатели, но и уродует эстетику города.

«Никакой застройки тут не будет, — сказал он и потребовал от строителей в течение 1-2 дней сворачивать все работы на объекте. — Останавливайте все работы сегодня, строить вы тут не будете, я вечером проконтролирую. Бессовестные люди! Жилой дом здесь строиться не будет, возможно, детский сад или детская площадка — в будущем. Мэр пусть разбирается».

Напомним, во дворе дома №5 по ул. Шота Руставели планировалось строительство 34-этажного здания. После начала работ на стене соседнего дома появилась трещина. Жители связали разрушение дома со строительством и выступали резко против его продолжения: останавливали технику, объявляли голодовку, устраивали одиночные пикеты у мэрии, ездили в Москву на Красную площадь.

Активистов штрафовали и задерживали. Активистка Алла Яковлева была арестована на трое суток.

Всю предысторию конфликтной ситуации вокруг данной застройки читайте здесь.

ИА «Башинформ»
Теги: строительство
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