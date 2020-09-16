Никакой стройки жилого дома на ул. Ш.Руставели, 5, в Уфе не будет - Хабиров
Глава республики Радий Хабиров, посещая стройку в Уфе на ул. Шота Руставели, 5, сделал вывод, что слишком компактная застройка дворов в Уфе недопустима, она не только нарушает права жителей на инсоляцию и другие санитарные показатели, но и уродует эстетику города.
- Никакой застройки тут не будет, — сказал Радий Хабиров и потребовал от строителей в течение 1-2 дней сворачивать все работы на объекте. — Останавливайте все работы сегодня, строить вы тут не будете, я вечером проконтролирую. Бессовестные люди! Жилой дом здесь строиться не будет, возможно, детский сад или детская площадка — в будущем. Мэр пусть разбирается.
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Никакой стройки жилого дома на ул. Ш.Руставели, 5, в Уфе не будет - Хабиров
Радий Хабиров побывал на месте строительства дома в Уфе, где нарушаются нормы застройки
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