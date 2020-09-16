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Павел Качкаев: В застройке городов важно учитывать интересы жителей

ПОЛИТИКА

Экс-мэр Уфы, депутат Госдумы РФ Павел Качкаев прокомментировал ситуацию с точечной застройкой на улице Руставели в Уфе.

«На мой взгляд, конфликт по стройке на улице Шота Руставели связан с отсутствием у застройщика понимания интересов как будущих жителей 34-этажной высотки, так и близлежащих домов, — сказал он корреспонденту агентства «Башинформ». — Даже если формальные нормативы по расстоянию между стройкой и прилегающими объектами были бы соблюдены, нужно брать в расчет и тот факт, что людям, помимо жилья, нужно место для детских и спортивных площадок, прогулок и отдыха. Иначе город будет превращаться в подобие каменных джунглей».

По словам Павла Качкаева, данный пример должен послужить хорошим уроком на будущее. «Застройщики при разработке проектов должны руководствоваться не только желанием получить на выделенной им территории максимальное количество квадратных метров, а значит и прибыли, но и условиями жизни в застраиваемых кварталах. Этот фактор также должны учитывать и брать в расчет представители надзорных органов и муниципальных властей для избежания конфликтов, подобных тому, что случился на улице Шота Руставели», — прокомментировал он.

Читайте подробнее: Как в Уфе остановили строительство скандально известного дома.

Самое главное

Сергей Николаев
Теги: застройка, Уфа
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