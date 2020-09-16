Фото: ИА «Башинформ» По югу-востоку Башкирии сохраняется чрезвычайная пожароопасность Фото: ИА «Башинформ»

С 16 по 18 сентября по югу-востоку Башкирии сохранится чрезвычайная пожароопасность.Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС, ссылаясь на данные Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с опасной ситуацией, ведомство рекомендует соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костер в лесу или на торфянике, даже около водоёмов, не поджигать сухую траву на полях или полянах в лесу.

Ранее МЧС Башкирии также предупреждало о том, что в Хайбуллинском и Баймакском районах отмечается чрезвычайный класс пожароопасности.