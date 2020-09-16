Фото: ИА «Башинформ» Уфимский планетарий возобновил работу с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе с 15 сентября планетарий возобновил работу в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Теперь, чтобы посмотреть на звезды, нужно быть здоровым, с температурой тела ниже 37 градусов, и в маске. Рекомендуется также использовать перчатки и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра у кассы, в фойе, звездном зале и местах общего пользования.

«При входе в учреждение организовано бесконтактное измерение температуры и обработка рук дезинфицирующим средством с помощью бесконтактного диспенсера. В учреждении обязательно ношение масок. Посетители без масок обслуживаться не будут», — предупредили в уфимском планетарии.

Кроме того, в целях соблюдения дистанции, экскурсии и занимательные игры с детьми перед сеансами пока проводиться не будут.