Жители Уфы одобрили решение Радия Хабирова об остановке точечной застройки на Руставели

Жители Уфы с восторгом восприняли решение главы Башкирии Радия Хабирова о недопустимости точечной застройки в столице республики, такой как планировала строительная компания «ПСК-6» депутата горсовета Уфы Андрея Носкова на Шота Руставели, 5. Хабиров потребовал от строителей в течение 1-2 дней сворачивать все работы на объекте.

- Никакой застройки тут не будет. Останавливайте все работы сегодня, строить вы тут не будете, я вечером проконтролирую. Бессовестные люди! — сказал Радий Хабиров, обращаясь к строителям.

Жители прилегающих домов выразили одобрение этому решению, отметив, что добивались его давно.

- Неужели это правда?! — отреагировали жители.