В Башкирии ожидается холодная погода с дождями и ветром, утром в Уфе +8°
В Башкирии ожидается холодная погода с дождями и ветром, утром в Уфе +8° Фото: Лейла Аралбаева
По данным Башгидромета, по республике ожидаются небольшие дожди, днем местами до умеренных.
Ветер северо-западный умеренный 9-14 м/с, днем порывы до сильного. Ветер будет достигать местами 17-22 м/с.
Температура воздуха ночью +3, +8°, днем +8, +13°. Сейчас в Уфе +8°.
На отдельных участках автодорог ночью и утром туман с видимостью 500-1000 м.
16 сентября в Хайбуллинском и Баймакском районах сохранится чрезвычайная пожароопасность.