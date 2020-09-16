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16 сентября Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ожидается холодная погода с дождями и ветром, утром в Уфе +8°

ОБЩЕСТВО
Фото: Лейла Аралбаева

В Башкирии ожидается холодная погода с дождями и ветром, утром в Уфе +8° Фото: Лейла Аралбаева

По данным Башгидромета, по республике ожидаются небольшие дожди, днем местами до умеренных.

Ветер северо-западный умеренный 9-14 м/с, днем порывы до сильного. Ветер будет достигать местами 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью +3, +8°, днем +8, +13°. Сейчас в Уфе +8°.

На отдельных участках автодорог ночью и утром туман с видимостью 500-1000 м.

16 сентября в Хайбуллинском и Баймакском районах сохранится чрезвычайная пожароопасность.

ИА «Башинформ»
Теги: погода
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