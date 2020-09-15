Фото: "Ведомости" Глава Сибая прокомментировал опасения горожан о переработке металлургических отходов Фото: "Ведомости"

Жители города Сибай обеспокоены информацией о ввозе в город «опасных» отходов. Среди населения распространяются сообщения о том, что здоровью людей угрожает «200 тысяч тонн отходов металлургического производства», так называемого клинкера. Мэр Сибая Рустем Афзалов поспешил успокоить горожан.

«Эти вопросы относятся к компетенции Сибайского филиала Учалинского ГОКа. Мы направляли запрос по этому поводу в адрес предприятия. Нам пояснили, что строительный клинкер, не представляет опасности для здоровья горожан и состояния окружающей среды. Он поступает к нам с ПАО «Электроцинк» (город Владикавказ). Да, это, действительно, сырьё для переработки на обогатительной фабрике нашего филиала. Переработка давальческого сырья сейчас, когда своей рудной базы у нас нет – основной источник бесперебойной и безостановочной работы предприятия. Но клинкер — это не отходы производства, а продукт цинкового производства, имеющий сертификат соответствия, технические условия и экспертизу», — ответил глава Сибая.

По словам Афзалова, работы по разгрузке проводят с 7 до 23 часов. Ссылаясь на специалистов, глава города объяснил, что клинкер представляет собой сыпучий полуспёкшийся материал, который при хранении и транспортировании не распыляется в окружающую среду. Он химически нейтрален, пожаро- и взрывобезопасен, не образует токсичные соединения с водой, не является опасным грузом и по воздействию на организм человека относится к IV классу опасности (малоопасные).