Фото: Ксения Калинина Минцифры Башкирии уничтожило данные о 1,5 млн поездок на сайте «Дорога 02» Фото: Ксения Калинина

Министерство цифрового развития Башкирии уничтожило персональные данные водителей, регистрировавшихся в апреле 2020 года на портале «Дорога02». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» сегодня сообщил глава ведомства Геннадий Разумикин.

﻿С помощью сервиса выдачи цифровых автопропусков во время действия периода самоизоляции жители республики регистрировали поездки. По словам министра, на сайте за месяц его работы были зарегистрированы около 400 тысяч пользователей, получившие разрешение на более 1,5 млн поездок.

«﻿Все данные уничтожены. Собрана комиссия и уничтожены», — сообщил Геннадий Разумикин.

﻿Во время действия режима самоизоляции для того, чтобы совершить поездку, нужно было регистрироваться на портале ﻿«Дорога 02». Жители предоставляли данные: ФИО, марку и государственный номер автомобиля, ﻿адрес электронной почты, номер мобильного телефона, домашний адрес﻿, цель и маршрут поездки. В числе разрешенных маршрутов были: сады, доставка продуктов, лекарств, МФЦ, уход за тяжелобольными, возвращение домой.

Портал прекратил свою работу 11 мая, когда завершился режим самоизоляции.