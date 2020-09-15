Фото: Ксения Калинина На центральных улицах Демы в Уфе ограничат движение транспорта Фото: Ксения Калинина

﻿В Уфе до 30 октября этого года ограничат движение транспорта на участке от улицы Центральной до улицы Новороссийской, а до 19 октября будет ограничение движения по автодороге Уфа — Дема на участке от улицы Центральной до выезда из микрорайона «Яркий». Как сообщили в мэрии города, это связано с ремонтными работами.

На участке от улицы Центральной до улицы Новороссийской в период фрезерования ограничат движение по 1/2 проезжей части. Полностью же закроют проезжую часть во время работ по укладке слоев асфальтобетонного покрытия.

Ограничено движение транспорта по автодороге Уфа — Дема на участке от улицы Центральной до выезда из микрорайона «Яркий» будет по 1/4 проезжей части в период фрезерования; затем по 1/2 проезжей части в период укладки асфальта.

Администрация Уфы просит горожан отнестись с пониманием к вводимым ограничениям.