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На центральных улицах Демы в Уфе ограничат движение транспорта

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

На центральных улицах Демы в Уфе ограничат движение транспорта Фото: Ксения Калинина

﻿В Уфе до 30 октября этого года ограничат движение транспорта на участке от улицы Центральной до улицы Новороссийской, а до 19 октября будет ограничение движения по автодороге Уфа — Дема на участке от улицы Центральной до выезда из микрорайона «Яркий». Как сообщили в мэрии города, это связано с ремонтными работами.

На участке от улицы Центральной до улицы Новороссийской в период фрезерования ограничат движение по 1/2 проезжей части. Полностью же закроют проезжую часть во время работ по укладке слоев асфальтобетонного покрытия.

Ограничено движение транспорта по автодороге Уфа — Дема на участке от улицы Центральной до выезда из микрорайона «Яркий» будет по 1/4 проезжей части в период фрезерования; затем по 1/2 проезжей части в период укладки асфальта.

Администрация Уфы просит горожан отнестись с пониманием к вводимым ограничениям.

ИА «Башинформ»
Теги: администрация Уфы, дорожный ремонт
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