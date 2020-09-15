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В Башкирии подготовят 30 профессиональных нянь для детей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии подготовят 30 профессиональных нянь для детей Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии 30 человек пройдут обучение в «Центре профессиональной подготовки и сертификации нянь». Центр функционирует на базе АНО «Центр социального обслуживания населения «Социум», ставшей официальным оператором федерального проекта «Профессиональные няни — детям». Проект вошел в Топ-100 лучших проектов, поддержанных Фондом президентских грантов, по итогам конкурса 2018 года, а также стал победителем конкурса Агентства стратегических инициатив по направлению «вариативные формы дошкольного образования, услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3 лет».

Сегодня, 15 сентября, в Государственном Собрании – Курултае республики состоялся проектный семинар «Профессиональные няни – детям!».

В нашей республике проект по профподготовке нянь заработал с 1 августа. 15 человек уже прошли обучение, еще 10 нянь начинают обучение с завтрашнего дня.

﻿«Мы хотим, чтобы в нашей республике услуги нянь стали более востребованными, ведь это прекрасная альтернатива частным и государственным детским садам, при которой ребенок получит намного больше внимания и заботы, а значит будет гармонично развиваться. Мы заботимся о том, чтобы с детьми работали только обученные специалисты – профессиональные няни», — сказала руководитель Центра профподготовки нянь Анастасия Балихина.
﻿«Родители готовы доверять тем институтам, которые проверены, сертифицированы, поэтому мы и говорим про сертификацию. Им хочется стопроцентно и всецело доверять человеку, который будет воспитывать их ребенка, пусть даже временно, пусть даже речь идет о подмене на пару часов, — сказала председатель общественной палаты республики Ольга Панчихина.- Хотелось бы, чтобы это делал профессионал своего дела, который прошел обучение. Мы понимаем, что на рынке есть разная ценовая политика. Есть няни, которые могут стоить и 200, и 300 тысяч. И такое есть даже в нашей республике. Но рынок должен быть наполнен различными предложениями. Поэтому, обучая сейчас нянь, мы даем возможность женщинам и мужчинам, всем тем, кто будет обучаться, повысить свою квалификацию до необходимого уровня».
Кроме того, центр готовит и волонтеров, которые осуществляют краткосрочный присмотр за детьми, работают с детьми не в семьях, а в учреждениях.

Справка. «Профессиональные няни — детям!» — один из немногих федеральных проектов, направленных на реализацию нацпроекта «Демография» и входящих в состав федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет». Он направлен на формирование системы сертифицированных профессиональных нянь, которая должна повысить доступность услуг присмотра и ухода для детей раннего возраста. Авторы проекта считают, что поставленная нацпроектом «Демография» задача уже находится под угрозой срыва: за 2018-2019 годы вместо предполагаемых 90 тысяч мест в яслях создано только 78 тысяч. При этом потенциальная потребность в яслях для детей до 3 лет оценивается в несколько раз выше — не менее 1 миллиона мест. С помощью системы сертификации нянь можно обеспечить всех детей профессиональным уходом всего за один год за счет интенсивного развития негосударственного сектора и вариативных форм – семейных детских садов, профессиональных нянь, принимающих детей у себя на дому, и развития форм краткосрочного присмотра.

ИА «Башинформ»
Теги: воспитание, демография
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