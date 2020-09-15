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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии прививки от гриппа сделали 287 тысяч человек

ОБЩЕСТВО

В Башкирии привиты против гриппа почти 287 тысяч человек, сообщил на оперативном совещании в правительстве глава республиканского Минздрава Максим Забелин.

Министр напомнил, что всего в регионе планируется привить в этом году 2 млн человек. Первую партию вакцины в количестве 516 тысяч доз планируется закончить к 25 сентября.

«Ждем вторую поставку вакцины», — добавил глава Минздрава.
Вакцинации подлежат дети в возрасте от 6 месяцев, школьники и студенты, взрослые, включая медиков, работников ЖКХ, транспорта, образования, а также людей старше 60 лет и беременных женщин. ⠀

Вакцинация считается лучшей защитой от гриппа. Однако мерами профилактики и личной гигиены пренебрегать не стоит. В числе таких простых профилактических мер — прием витаминов А, В, С и Д, проветривание, влажная уборка помещений, правильный режим питания и сна, а также занятия спортом.

Галина Бахшиева
Теги: вакцинация
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